Şanlıurfa'da yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Kentte hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yağmur ile birlikte etkili olan fırtına, evlerin çatılarını uçurdu ağaçları devirdi.



İlçede gün boyunca aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırarak fırtına ve sağanağa dönüştü.



Yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar sokakta yürümekte zorlandı.



Mevlana Mahallesi'nde bir evin çatısı uçtu.



Mersin'de de fırtına etkili oldu. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle Azgan ailenini evinin önünde bulunan çam ağacı devrildi elektrik telleri zarar gördü.



Evde mahsur kalan 4 kişilik Azgan ailesi 2 saat sonunda kurtarılabildi. Yağmur ve fırtınanın bir başka adresi ise Mardin'in Artuklu ilçesi.



Yoğun yağış nedeniyle Gökçe Beldesi'nde 100'e yakın ev ve işyeri su ile doldu.



Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri, su altında kalan evlerdeki suları tahliye etti.



Sel suları çok sayıda tarım arazisine ve seralara da zarar verdi.





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