Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ilk ve tek kadın itfaiye eri olarak görev yapan 23 yaşındaki Kübra Şiş, ön yargılara ve mesleğin zorluklarına rağmen görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının ilk ve tek kadın itfaiye eri olarak görev yapan 23 yaşındaki Kübra Şiş, ön yargılara ve mesleğinin zorluklarına rağmen görevini hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyor.



Devletin geliştirdiği proje ve çalışmalarla yaşamın her alanında büyük değişimin gözlendiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların sosyal hayata katılımı her geçen gün artıyor.



Gaziantep Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre önce hayalindeki üniformaya kavuşan Şanlıurfalı Kübra Şiş de azminden ödün vermeden erkek meslektaşlarıyla omuz omuza vererek yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetişiyor.



Şiş, yakınlarının bile başta karşı çıkmasına aldırış etmeden aldığı eğitimle yangınlardan kazalara, kurtarma operasyonlarından diğer konulara kadar birçok farklı görevde işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığındaki görevlilerin yakından ilgilendiği Şiş, duayla başladığı mesaide, sabah sporunun ardından istemese de kentten gelecek anonsları beklemeye başlıyor.



300 kişinin çalıştığı itfaiyenin tek kadın görevlisi olan Kübra Şiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiyeciliğin hayalindeki meslek olduğunu ve bunu gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.



Üniversiteyi kazandığında ailesinin buna karşı çıktığını ve kendisini vazgeçirmek istediklerini anlatan genç itfaiyeci, buna rağmen hayallerinin peşinde gitmeyi tercih ettiğini aktardı.



"Hayatımda olan en güzel şey mesleğim"



Şiş, canlılara yardım etmenin tüm işlerden daha önemli olduğuna inandığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Şanlıurfa itfaiyesinde ilk kadın itfaiyeci benim, küçüklüğümden itibaren bu işe aşırı bir ilgim vardı, bunun için de üniversitede bu bölümü severek ve isteyerek tercih ettim. Şu anda da hayal ettiğim yerdeyim çok şükür. Okuldayken de tek kız bendim, meslekte genellikle erkekler çalışıyor, bunun zorluklarını yaşadım ama bunların hepsini aştım. Kısa bir süre önce işe başladım başta tek kadın itfaiyeci olduğum için zorlanacağımı düşündüm, fakat buradaki herkes benimle yakından ilgilendi, ağabeylerim yardımcı oldular."



Ekip arkadaşlarıyla el ele vererek tüm zorlukların üstesinden geleceğine inandığını vurgulayan Şiş, "Hiç zorlanmıyorum, mesleğimi o kadar aşığım ki üniformayı üstümden çıkarmak istemiyorum. Çok kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum zaten mesleğimizin kutsiyeti duamızda gizlidir. Cennete giden gizli bir kapı olduğunu düşünüyorum, bütün canlıların imdadına yetişiyorsunuz." ifadesini kullandı.



Ömrünün sonuna kadar mesleğini yapmayı düşündüğünü dile getiren Kübra Şiş, "Hayatımda olan en güzel şey mesleğim" diyerek işini ne kadar sevdiğini anlattı.



Meslekte kadın mesai arkadaşlarının artmasını arzu ettiğini vurgulayan Şiş, şöyle devam etti:



"İnsanların duasını alıyorsunuz, darda kalan bir kuş, bir kedi fark etmiyor, bütün canlıların imdadına koşuyorsunuz, bundan daha kutsal daha gurur verici bir meslek olduğuna inanmıyorum. Daha bu işte yeniyim, okulda bunları çok iyi anlamamıza rağmen siren çaldığı zaman heyecanlanıyorum. 'İtfaiyecilik erkek işidir, kadınlar yapamaz' diye çok tepkiler aldım ama sonradan daha çok olumlu tepkiler almaya başladım. Artık insanlar beni görünce 'Maşallah kadınlarımız her alanda aktif' diye söyleniyor. Bu işte daha çok kadın olması gerekiyor çünkü kadınların olduğu yerlerde güzellik oluyor, çevremdeki herkese bunu öneriyorum."



Kübra Şiş, mesleğinin hakkettiği saygıyı göremediğini bu durumunda kendisini üzdüğünü dile getirerek, bu algının değişmesini arzuladığını sözlerine ekledi.



Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Ayıldağ da Kübra Şiş'in azmi ve heyecanıyla tüm ekip tarafından sevildiğini belirterek, kendisinin çok başarılı olacağına inandıklarını vurguladı.