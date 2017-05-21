İzmir’de İZBETON’nda işçiler için örnek bir uygulamaya imza atıldı. İşçiler boş zamanlarında kütüphanede kitap okuyor, şantiyede çalışırken klasik müzik dinliyor. Şantiyenin tozuna kitap tozu karışıyor, işçiler aydınlanıyor…

Nutuk okuyorlar…Klasik müzik dinleyerek daha huzurlu bir ortamda çalışıyorlar.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt-parke üretimi yapan şirketi İZBETON’da işçiler için örnek bir uygulama hayata geçirildi.



İZBETON Genel Müdürlüğü, işçilerin daha huzurlu ve verimli bir çalışma yapmasını sağlamak için asfalt şantiyesine kütüphane kuruldu. İşçiler, boş zamanlarında diledikleri gibi kitap okuma imkânına kavuştu..



“Şantiye tozuna kitap kokusu karışıyor, okuyalım paylaşalım” adı verilen projeden işçiler oldukça memnun.



Kütüphanenin yeri ve fiziksel altyapısı İZBETON tarafından oluşturulurken, kitaplar ise işçilerden geldi.



İZBETON işçileri, evlerinden getirdikleri kitaplarla kütüphanenin tamamlanmasına katkı sağladı. Bir ay gibi kısa bir süre sonunda kütüphanede 300 kitap birikti.



3 vardiya düzeninde çalışan 850 işçi, kitap değişimi yaparak, çok farklı kitapları okuma imkânı elde etti.



Kampanya bu kadarla da sınırlı kalmadı.



İZBETON Genel Müdürlüğü, işçilerin çalışma sırasında yaşadığı stresi azaltmak ve onlara moral vermek amacıyla şantiyede klasik müzik yayınına başladı.



Klasik müzik yayını yemek saatinde ve çay molalarında yapılıyor. Beethoven, Mozart ve Bach’ın besteleri, işçileri çalışma stresinden uzaklaştırırken, iyi vakit geçirmelerini sağlıyor..





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