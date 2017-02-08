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Sarıkeçili Yörükleri dört gözle baharı bekliyor

Sarıkeçili Yörükleri dört gözle baharı bekliyor. Türkiye'nin son konargöçerleri, ağır olsa da kış şartlarının verimli geçmesinden memnun. Öyle ki, bol yağışlarla bereketlenecek otlaklara kavuşmak için adeta gün sayıyorlar.

Sarıkeçili Yörükleri dört gözle baharı bekliyor

Onlar yüzyıllardır süren konargöçer kültürünün Türkiye'deki son temsilcileri... Sayıları gittikçe azalsa da Sarıkeçililer, geleneklerinden asla vazgeçmiyorlar...

Kışı geçirmek için göçtükleri Mersin'de Sarıkeçililer, yeniden göç edecekleri baharı dört gözle bekliyor.

Çetin ve zor koşullarda geçen kara kış, Sarıkeçili Yörüklerine göre bereketli bir baharı müjdeliyor.

Hayvanları için sulak alanları arayıp bulan Sarıkeçililerin bu yıl yüzü daha da gülüyor. Çünkü kış bereketini hayvanlarda gösterdi bile; dişi ve ikiz doğumlarda artış yaşanıyor.

Keçi ve koyunlarda ikiz ve dişil doğumlar Sarıkeçili Yörükleri için yine bir müjdeye işaret ediyor. Bu kez müjdelenense, bahar dahil tüm sezon bereketli olacak.

Sarıkeçililerin bahar düşleri ise, şimdiden başlamış durumda.


ulusalkanal.com.tr


Sarıkeçili Yörükleri dört gözle baharı bekliyor paylaşan: ulusalkanal
Etiketler; #Sarıkeçili Yörükleri
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