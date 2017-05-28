İstanbul Sarıyer'de eşiyle kavga eden bir kadın öfkesini otomobilden çıkardı. Aracı denize atan öfkeli kadın, bir de fotoğrafını çekip eşine gönderdi. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Eşiyle tartıştı, hıncını da arabadan çıkardı..



Görenleri hayrete düşüren bu olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı.



İddiaya göre 2 çocuk annesi Ayşe K. kocası ve iki çocuğuyla birlikte gece araçla Sarıyer'deki Kireçburnu sahiline gitti.



Eşler arasında araç içinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü.. Sinirlenen koca aracı terketti.



Bir süre araçta bekleyen öfkeli kadın, çevredekilerin engellemesine rağmen el firenini indirdiği aracı denize itti...



Çektiği fotoğrafları da eşine gönderen kadın taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, denize atılan araçta birinin olup olmadığını araştırdı..Neyse ki araç boştu..



Otomobil vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.. Görgü tanıklarını dinleyen polis aracın plakasından da öfkeli kadının adresine ulaştı.



Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü...





ulusalkanal.com

