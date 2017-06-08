Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aslı Sönmezler'in, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Bir bankada üst düzey yöneticilik yapan 57 yaşındaki annesini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle ''kasten öldürme'' suçundan hakkında dava açılan Aslı Sönmezler'in yargılanmasına devam edildi.



İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Aslı Sönmezler ile taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı sanığın cezai sorumluluğuyla ilgili Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun raporunun mahkemeye ulaştığını belirterek, okudu.



Raporda, sanık Sönmezler'in ceza sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı bildirildi.



Sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı anlatılan raporda, bu durumu göre sanığın bulunduğu suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.



Rapora ilişkin beyanı sorulan sanık avukatı Mikayil Dilbaz, raporun hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, kabul etmediğini söyledi.



Dilbaz, "Adli tıp muayene etmiş ancak müşahede etmemiştir. Bipolar hastalık devamlı var olan bir hastalık değildir. Belirli nöbet döneminde tepkileri ortaya çıkan bir hastalıktır. Yeniden sanık müşahede edilmek suretiyle Adli Tıp Kurulundan rapor alınmasını istiyoruz.'' dedi.



Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile müşteki avukatları da raporun yerinde olduğunu ifade ederek, yeniden rapor alınması yönündeki talebin kabul edilmemesini istedi.



Bakanlığın avukatı Büşra Öztürk, bipolar rahatsızlığı olsa bile bunun sanığın iradesine etki eden akıl hastalığı seviyesinde bir rahatsızlık olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, söz konusu rapor içeriği ile daha önceki tarihlerde alınan diğer raporları değerlendirilerek sanık avukatının bu yöndeki talebini reddetti.



Bunun ardından tekrar söz alan sanık avukatı Dilbaz, reddi hakim talebinde bulunduğunu belirterek, talebini yazılı olarak ileteceğini söyledi.



Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına, reddi hakim talebine ilişkin nedenlerini bildirmek üzere 3 gün süre verilmesine hükmederek,

duruşmayı erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Sarıyer Uskumruköy'de, 26 Aralık 2015 tarihinde sanık Aslı Sönmezler'in annesini boğarak

öldürdükten sonra 155'i arayarak polise teslim olduğu, olay yerine giden jandarmanın Sönmezler'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette bulduğu" aktarılıyor.



Adli Tıp Kurumunca annenin boğma sonucu öldürüldüğünün belirlendiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında ''Üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.