Muğla'nın Bodrum ilçesinde arama kurtarma ekipleri, su sarnıcına düşen ve çıkamayan yavru kediyi telefondan dinlettikleri kedi sesi ile havalandırma boşluğuna yönlendirilip kurtardılar

Bodrum ilçesinde tarihi su sarnıcına düşen yavru kedi, ekiplerin telefondan dinlettikleri kedi sesi ile havalandırma boşluğuna yönelince kurtarıldı.



Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı kenarında bulunan asırlık tarihi su sarnıcına bir kedinin düştüğü ve çıkamadığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, asma kilitli kapıyı açmak için belediye ekiplerinden izin istedi.



Belediye zabıta ekiplerinin gözetiminde kapı kilidini kıran ekipler, içerisi eşyayla dolu sarnıçta bir süre kediyi aradı. Kedinin ses çıkartmaması üzerine dışarıya çıkan ve ses gelmesini bekleyen kurtarma ekipleri, bundan da sonuç alamayınca, çareyi telefondan kedi sesinin yer aldığı video açıp yavruya sesi dinletmekte buldu.

Sarnıcın havalandırma boşluğundan dinletilen sesi duyan yavru kedi kapıya yöneldi. Annesinin de havalandırma boşluğundan içeriye girmesiyle dışarıya çıkan yavru kedi, ardından annesiyle bölgeden uzaklaştı.

Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği Başkanı Cenk Ayata, gazetecilere yaptığı açıklamada, açlıktan bitkin haldeki yavru kediyi sarnıçtan çıkartmayı başardıklarını söyledi.

Kedinin sesten ürkerek ilk başta çıkmak istemediğini ifade eden Ayata, "5 arkadaşımızla bölgeye geldik. Kedinin dikkatini çekmek için telefonla kedi miyavlaması açtık. Sağ salim çıkartmayı başardık. Yavru kedi şu an annesiyle birlikte özgür." dedi.

Yavru kedinin kurtarılmasına sevinen mahalle sakinlerinden Türkan Uzun da "Hayvanları kurtarmak hele de ramazan gününde böyle bir çalışma yapmak çok önemli. Yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.