Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinde hazırlanan köşede, 352 şehit ile 163 gazinin fotoğrafları yer alıyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesinde oluşturulan fotoğraf köşesinde, şehitlerin hatırası yaşatılıyor.



Şubede oluşturulan köşede, terörle mücadele ve benzeri olaylarda şehit düşen 286 asker ve 20 polisin yanı sıra 21 Kore ile Kıbrıs şehidi, mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker ile 163 gazinin fotoğrafları yer alıyor.



Derneğin Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitlerin hatıralarına saygıyı her zaman diri tutmak için fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturduklarını söyledi.



Öncelikle 1980 sonrası şehit olan asker ve polislerin fotoğraflarını, şehadet tarihlerine göre sırasıyla köşeye astıklarını anlatan Kumartaşlı, şöyle devam etti:



"Terörle mücadele, Kore ve Kıbrıs şehitlerinin resimlerini toparlayıp bir köşe yaparak, şehitlerin en azından simalarını gelecek nesillere aktarmak istedik. Çünkü geçmişini bilemeyen bir toplumun geleceği de olamaz. Keşke o zamanki imkanlar daha geniş olsaydı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarındaki şehitlerimizin de birer resimleri olsaydı. Ama onları sadece isimleriyle ve lakaplarıyla arşivlerimizde tutabiliyoruz. Gelecek nesillere o şekilde aktaracağız."



Kore ve Kıbrıs şehitleri için ayrı bölüm oluşturuldu



Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerinin fotoğraflarına ilişkin de ciddi bir çalışma yaptıklarını bildiren Kumartaşlı, "Ankara'daki Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezinden ve Afyonkarahisar'daki ailelerimizden temin edebildiğimiz fotoğrafları derleyip, ayrı bir köşe yaptık. Kore'deki Afyonkarahisarlı 9 şehitten 4'ünün fotoğrafını bulduk. Diğerlerinin isimleri ve bilgileri var. Kıbrıs'ta şehit düşen 12 askerimizin de resimlerini bulduk." diye konuştu.



Kumartaşlı, fotoğraf köşesinin gazi ve şehit yakınlarının yanı sıra derneği ziyarete gelen misafirleri çok duygulandırdığını, herkesten teşekkür aldıklarını ifade etti.



Derneği ziyarete gelen öğrenciler için de önemli bir bilgi aktarım köşesi oluştuğunu vurgulayan Kumartaşlı, "Eğitim öğretim yılı boyunca çok fazla sayıda öğrenci burayı ziyaret etti. Onlara da terörle mücadelede şehit olanların yanı sıra savaşlara katılmış şehitlerimizin resimlerini gösterip, bir görsel anlatımda bulunabildiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Mühimmat patlamasında şehit düşenlerin fotoğrafları da köşede



Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasında şehit düşen askerlerin hatırasının da ayrı bir köşede yaşatıldığını belirten Kumartaşlı, şunları kaydetti:



"Ziyaretçilere bu olayın ayrıntılarını da anlatıyoruz. Fotoğrafların altındaki cam fanusta, olayı hatırlatan duvar ve bomba parçaları ile patlamamış bombalar sergileniyor. Ayrıca buradaki tüm şehitlerimizin resimleri, iki bayrak arasında yer alan dev ekranda gün boyunca izlenebiliyor. Buraya gelen aileler, 'Oğlumun, babamın, kardeşimin fotoğrafı ne zaman çıkacak' diye bekliyor."



Kumartaşlı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında kullanılan, Tınaztepe bölgesinde topraktan çıkarılan kasatura, süngü ve bıçak gibi malzemelerin de dernekte sergilendiğini sözlerine ekledi.

