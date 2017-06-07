SİNOP'ta 27 yaşındaki Şengül Yeşilbaş, tartışma sırasında aynı yaştaki eşi Necip Yeşilbaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

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Olay Sinop'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Bektaşağa Köyü'nde oturan Necip Yeşilbaş ile Şengül Yeşilbaş arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Şengül Yeşilbaş, mutfaktan aldığı bıçakla, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necip Yeşilbaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şengül Yeşilbaş, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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