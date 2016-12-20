Sera üreticilerinden yüksek enerji maliyetine çözüm

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde sera üreticileri sulama sistemlerinde yüksek enerji maliyetinden kurtulmak için güneş enerjisine yöneliyor. Seraların yanına kurulan küçük çaplı güneş enerji santralleri sayesinde sulamada kullanılan enerji maliyetleri düşüyor.

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Gazipaşa'da sera ve açık alanda sebze ve meyve üretimi yapan üreticiler, özellikle sulama sistemlerine ödedikleri enerji maliyetlerini azaltmak için güneş enerjisini tercih ediyor. Son dönemde bölgede güneş enerji sistemleri yaygınlaşırken, sera ya da bahçelerinin yanına güneş panelleri kurduran üreticiler buradan elde ettikleri enerjiyle sulama sisteminde kullandıkları enerji ihtiyacını karşılıyor.





'5 YILDA AMORTİ EDİYOR'

Ekmel Mahallesi'nde 7 dönümlük kapalı serası olan Tunahan Karataş, yaklaşık 1 ay önce seranın enerji giderini düşürmek için güneş enerji panelleri kurduğunu söyledi. Karataş, "Sulama suyu için aylık 350 TL elektrik bedeli ödüyorduk. Bu rakam yılda ciddi paralar ediyor. Bu nedenle çözüm arayışına girdik ve güneş enerji panelleri kurduk. 15- 20 bin liraya mal ettiğimiz sistem kendisini 5 yılda amorti ediyor. Panellerin ömrü ise 25 yıl. Şu an seramızın enerjisini güneş enerji sistemiyle bedavaya sağlıyoruz. Çok memnunuz. Tüm üreticilere tavsiye ediyorum" dedi.





'ÜRETİCİLER ÇOK MEMNUN'

Güneş enerji sistemlerini kuran firmanın genel müdürü Hüseyin Türker de üretimde ödenen elektrik maliyetlerinin ciddi rakamlara ulaştığını aktardı. Özellikle açıkta ve serada muz üretimi yapan üreticilerin aylık 35- 40 bin liraya yakın bedeller ödediğini aktaran Türker, "Kurduğumuz sistem kullanım alanına bağlı olarak ortalama 4- 5 yılda kendini amorti ediyor. Sistem sadece sulama enerjisinde değil, soğuk hava depolarında ve çevre aydınlatmasında da kullanılıyor. Kullanan üreticilerimiz çok memnun kaldıklarını ve enerji giderlerinin düştüğünü belirtiyor. Bizim de amacımız üreticilerimizin girdilerini asgari düzeye çekmek" diye konuştu.

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