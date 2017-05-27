Sinop’ta hükümet kararıyla yapılacak nükleer santral için alınacak ÇED raporu öncesi İnceburun bölgesinde çevre katliamı yapıldı. Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Sekreteri Zeki Karataş, ormanlık alandaki yarım asırlık binlerce ağacın santrale kurban edildiğini söyledi

Sinop İnceburun’da nükleer santral için 2 yılda binlerce ağaç katledildi. Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER) Sekreteri Zeki Karataş, Aydınlık’a yaptığı açıklamada; “Son iki yılda ‘gençleştirme’ adı altında pek de masum olmayan kesimler yaşanıyor. Gençleştirme kesimleri için belli aralık ve yaştaki ağaçların kesilmesi gerekirken iki yıldır tıraşlama yöntemiyle ne var ne yok, kökünden kestiler. İnceburun yarımadasında geçen yıl 225 bin, bu yıl da 130 bin ağaç katledildi” dedi.



GİZLİ DOĞA KATLİAMI

Zeki Karataş, bölgede son iki yılda toplam 350 bin ağacın kesilerek alanın temizlendiğini ve nükleer santrale gizli hazırlık yapıldığını söyledi. Karataş’ın iddiaları şöyle: O bölge şu anda yalnız proje üzerinde yapılan bir ön belirleme ama eğer olur da nükleer sahası olarak ilan edebilirlerse Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında o bölgeyi temiz göstermek gibi bir dertleri var. Nükleer santrali yapabilmek için bölgenin ağaçlardan temizlemeleri gerekiyor. 350 bin sayısı her geçen gün artıyor. Sinop’ta 60 kilometrelik bir alan Enerji Bakanlığı’na tahsis edilmiş durumda. Nükleer Teknoloji Merkezi adını verdikleri merkezde çalışmalarını hızlandırdılar.



RAFTAKİ İHALEYİ AKP İNDİRDİ

Zeki Karataş, hükümetin nükleerde ısrarcı oldu- ğunu belirterek, “Sinop’a nükleer santral kararı 1981’de verildi. 1996’da ihale yapıldı ancak 1999’da Bülent Ecevit döneminde rafa kaldırıldı. 2006’da AKP raftan indirdi. 2013’ten sonra Sinop’ta nükleer karşıtları, dernekler, STK’ler ve belediyelerden oluşan 35 kurum eşgüdümlü bir çalışma başlattı. 2015’te 26 bin, geçen yıl da 19 bin kişinin katıldığı mitingler yapıldı ki, bu kadar kalabalığı hiçbir siyasi parti tek başına toplayamıyor Sinop’ta” diye konuştu. Karataş, “Yüksek sesle söylüyoruz: Nükleer santrale izin vermeyeceğiz” diyerek şöyle konuştu: Japon ve Fransız şirketleriyle ortak bir ihale ile doğaya zarar veriyorlar. 1 Haziran 2016’da dava açtık. Mahkeme süreci hala devam ediyor. Mahkemeden bir sonuç alamasak bile biz mücadelemizle Sinop’u koruyacağız. Yaş ortalamasına bakıldığı zaman yüzde 80 gençler karşı çıkıyor nükleere. Hepimiz bir olacağız ve mücadele edeceğiz.



Müjde Oktay

Aydınlık