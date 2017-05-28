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Sevgilisiyle kocasını öldürdüğü iddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin, bayıltıldıktan sonra boğulduğu belirlendi.

Sevgilisiyle kocasını öldürdüğü iddiası

Çanakkale'nin Çan ilçesinde evinde ölü bulunan kişinin, karısı ve onun sevgilisi tarafından boğulduğu öne sürüldü. Zanlı 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akçalı (51), Çan ilçesindeki evinde 26 Mayıs gecesi ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, incelemelerinde Akçalı'nın ölümünü şüpheli gördü.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mehmet Akçalı'nın eşi A.D. Akçalı'nın (41) bir süredir 33 yaşındaki S.T. ile ilişkisinin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Teknik takip sonucunda S.T'nin, Mehmet Akçalı'nın öldürüldüğü gece eve geldiği saptandı. Otopsi raporuna göre de Akçalı'nın bayıltıldıktan bir süre sonra boğulduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi A.D. Akçalı ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sevgili #koca #ölüm #öldürme #idda #çanakkale #can #mehmet akçalı #zanlı
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