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Seyir halindeki araç alev aldı

Akhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin alev alması sonucu çevrede panik yaşandı.

Seyir halindeki araç alev aldı
Merkez Kethüda Mahallesi 43 sokak üzerinde seyir halinde bulunan 45 AF 515 plakalı otomobil, 44 sokak kavşağına geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü A.H. araçtan inerek uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar iş yerlerindeki yangın söndürme tüpleri ile araca müdahale etti.

Motor bölümü tamamen yanan otomobil, çevrede paniğe sebep oldu.  

Kaynak: İHA
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