Seyir halindeki araç alev aldı

Merkez Kethüda Mahallesi 43 sokak üzerinde seyir halinde bulunan 45 AF 515 plakalı otomobil, 44 sokak kavşağına geldiğinde motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.Kaynak: İHA
Sürücü A.H. araçtan inerek uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar iş yerlerindeki yangın söndürme tüpleri ile araca müdahale etti.
Motor bölümü tamamen yanan otomobil, çevrede paniğe sebep oldu.
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