Seyir halindeki halk otobüsünde yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde özel halk otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı.

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Turgut Özal Bulvarı'ndan 7 yolcusuyla hareket eden İsrafil Ünver yönetimindeki 01 J 0191 plakalı özel halk otobüsü, Sular Kavşağı'nda motor bölümünden alev aldı.



Alevleri fark eden sürücü, kavşakta durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye ederek yangının büyümesi üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüse nakledildi.



Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavşağa geldiğinde otobüsün birden yanmaya başladığını söyledi.



Yolcuları tahliye etmesinin ardından yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu alevlerin aracı sardığını belirten Ünver, itfaiye ekiplerince yangının güçlükle söndürülebildiğini kaydetti.

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