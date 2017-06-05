Şiddetli yağış yurdun birçok bölümünde etkili oldu. Bilecik, Çankırı, Aksaray ve Bolu'da sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Bilecik, Çankırı, Aksaray ve Bolu’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Bilecik'te akşam saatlerinde başlayan sağanak giderek etkisini arttırdı. Kent merkezinde birçok ev ve işyeri su altında kaldı.



Bahçelievler ile Hürriyet mahallelerini birbirine bağlayan alt geçitte büyük su birikintisi oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı.



Şiddetli yağış en çok Çankırı’yı vurdu. Sel suları nedeniyle bir çiftlik su altında kaldı. Çiftlik sahipleri kendi imkanlarıyla hayvanlarını sudan kurtarmaya çalıştı.



Şiddetli yağış maddi zarara da yol açtı.



Sağanak yağışın vurduğu bir diğer kent Aksaray oldu. Aniden bastıran yağış sebebiyle vatandaş neye uğradığını şaşırdı.



Çok sayıda ev, iş yeri ve ahırı su bastı. Kentte suyun tahliyesi için hummalı çalışma başlatıldı.



Bolu’nun Mudurnu ilçesinde de benzer görüntüler vardı. Etkili olan sağanak sele neden oldu. Kaygana Deresi taştı. Bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Belediye ekipleri selin ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışıyor.





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