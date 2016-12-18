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Sıfır derecenin altında, montunu çıkartıp yaralı köpeğin üzerine örttü

Konya'da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil sokak köpeğine çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yerde yatan köpeğin üzerine bir vatandaşın, hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen montunu çıkartıp örtmesi görenleri duygulandırdı.

Sıfır derecenin altında, montunu çıkartıp yaralı köpeğin üzerine örttü

Olay, gecen cuma günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir sokak köpeğine çarpıp kaçtı.

Kanlar içinde kalan köpeği gören çevredekiler, belediye ekiplerine haber verdi. Bu sırada köpeğin yerde titrediğini gören kimliği belirlenemeyen bir kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına aldırış etmeden üstündeki montu çıkartıp köpeğin üzerine örttü.

Daha sonra köpeğin üzerine çevredekilerin getirdiği battaniye örtüldü. Montun sahibi de montunu alıp uzaklaştı. Yaralı köpek ise Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği tarafından bir veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Yaralı köpeğe montun örtülü olduğu anın görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine, 'İnsanlık daha ölmemiş. Helal olsun o vatandaşa.', 'Nadir insanlardan biri. Yardım edenden Allah razı olsun' yorumları yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Konya #köpek
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