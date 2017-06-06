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Siirt'te minibüs çaya düştü: 3 ölü

Pervari ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düşen minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt'te minibüs çaya düştü: 3 ölü

Siirt'in Pervari ilçesinde dereye düşen minibüsteki 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Pervari'den Beğendik beldesine giden Mehmet Emin Gönül yönetimindeki 56 AL 856 plakalı köy minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlanarak, Botan Çayı'na düştü.

Olay yerine ulaşan jandarma, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri, sürücü Gönül ile henüz isimleri öğrenilmeyen 2 kişinin cesedine ulaştı.

Ekipler, araçta başka yolcuların da bulunma ihtimali dolayısıyla olay bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #siirt #kaza
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