Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen için tören düzenlendi.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen için tören düzenlendi.



3. Komando Tugay Komutanlığındaki törende, 23 yaşında şehit olan Gözen'in Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konularak öz geçmişi okundu.



3. Komando Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Selçuk Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Gözen'in hain bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyon esnasında açılan ilk ateşte şehit olduğunu söyledi.



Gözen'in ettiği yemine sadık kalarak her zaman yüce millete layık olma azim ve kararlılığı içinde, onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşıyarak görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade eden Albay Yavuz, şöyle devam etti:



"Bu topraklar üzerinde yaşayanlara ve bu vatanı bizlere armağan eden atalarımıza layık olduğunu gösterdin. Biz de ramazan ayının bu mübarek birinci gününde diyoruz ki bizler Büyük Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu bu ışıklı yolda ve yüce Türk milletine olan görev ve sorumluluklarımızın bilinci içinde yolumuza devam edecek, dün olduğu gibi bugün de yarın da bu insanlıktan nasibini almamış hainlere ve onların yurt içindeki destekçilerine gerekli cevabı yüce milletimizle birlikte vereceğiz. Kanını yerde bırakmayacağız."



Gençlerin dev Türk bayrağı taşıdığı törende, İl Müftüsü Faruk Arvas'ın okuduğu duanın ardından şehit Ferhat Gözen'in cenazesi memleketi Gaziantep'e uğurlandı.