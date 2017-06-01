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Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te silahlı kavga: 1 ölü

Siirt'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Barış Mahallesi’nde S.S. ile Bilal Çetinkaya (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. tabancayla ateş ederek Çetinkaya'yı yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #siirt
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