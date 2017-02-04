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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ahmet Karakurt (56) yönetimindeki 06 YNT 13 plakalı otomobil, Bitlis-Diyarbakır karayolu Veyselkarani beldesi girişinde buzlanma nedeniyle takla attı.

Kazada sürücü ile eşi Ayşe (45), oğlu Muhammet Kürşat (22) ve kızları Hilal (14) ile Zülal Karakurt (24) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet ve Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Karakurt müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karakurt'un cenazesi otopsi için Baykan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babalarının ölümünden haberi olmayan çocuklardan Zülal'in, kardeşi Hilal'in sesini duymak için kendisine seslenmesi izleyenleri duygulandırdı. Hemşireler, Hilal'in hayatta olduğunu göstermek için Zülal'ın yanına götürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #siirt #Baykan
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