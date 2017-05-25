ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekat polis memuru 25 yaşındaki Mesut Yılmaz'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere ailesinin oturduğu Samsun'a uğurlandı.

Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda dün çıkan çatışmada yaralanan ve hastaneye kaldırılırken şehit olan Özel Harekat polis memuru Mesut Yılmaz için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları ile Mesut Yılmaz'ın şehit olduğu çatışmada yaralanan silah arkadaşları da katıldı. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın tekerlekli sandalye ile katıldıkları uğurlama töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit polisin Türk Bayrağı'na sarılı cenazesinin alana getirilmesi ardından başlayan tören, şehit polis Mesut Yılmaz'ın özgeçmişi ve duaların okunmasıyla devam etti. Şehit polis Mesut Yılmaz'ın cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak ailesinin oturduğu Samsun'a gönderilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü. Aynı çatışmada yaralanan Yusuf Şeker ile Zekeriya Yunus Cilasın da şehit Mesut Yılmaz'ı yalnız bırakmayarak, helikopter ile şehidin memleketine gitti.

