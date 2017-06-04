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Sınır kapısında 86 kilo eroin yakalandı

Doğubayazıt ilçesinde bir tırda yapılan aramada 86 kilo eroin bulundu, İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Sınır kapısında 86 kilo eroin yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 86 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İran üzerinden gelen ve Almanya'ya gitmek üzere olan G.S. yönetimindeki İran plakalı tır durduruldu. 

Tırın x-ray cihazından geçirilmesi sonrası durumundan şüphelenilerek dorsesinde, narkotik dedektör köpek "Lora"nın desteğinde arama yapıldı.

Köpeğin tepki vermesi sonucu dorsede gerçekleştirilen detaylı incelemede 87 paket içerisinde tahmini piyasa değeri 8 milyon 600 bin lira olduğu değerlendirilen 86 kilogram eroin ele geçirildi.

İran uyruklu tır sürücüsü G.S. gözaltına alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #Doğubayazıt #tır #eroin #sınır kapısı
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