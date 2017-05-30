"Tesisler tamamlandığında Gerze ilçesinin, 15 köyün ve civar yerleşim yerlerinin 2037 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını çözüme kavuşturacağız"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sinop Gerze İçme Suyu İsale Hattı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla Gerze ilçesi ile15 köy ve civar yerleşim yerlerinin 2037 yılına kadarki içme suyu ihtiyacının giderileceğini bildirdi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün hazırladığı Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında yer alan Gerze İçme Suyu İsale Hattı'nda çalışmalar devam ediyor. Proje ile Sinop Gerze ilçesinin ve civar yerleşim yerlerinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alınacak.



Buna göre, Sinop içme suyu projesi kapsamında yapımı tamamlanan isale hattının 14'üncü kilometresinden branşmanla alınacak arıtılmış su, inşa edilecek 33 kilometre isale hattı ile Gerze ilçesi deposuna iletilecek.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Batı Karadeniz Gelişim Projesi (BAKGEP) kapsamında yer alan Gerze İçme Suyu İsale Hattı'nın yapımının Sinop için önemli olduğunu belirtti.



Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bölge için önemli bir proje daha hayata geçiyoruz. Gerze İçme Suyu İsale hattı ile yörenin içme suyu problemi tarihe karışacak. Tesisler tamamlandığında Gerze ilçesinin, 15 köyün ve civar yerleşim yerlerinin 2037 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını çözüme kavuşturacağız. Proje ile yılda 2,5 milyon metreküp temiz suyu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."