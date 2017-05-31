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Sinop'ta polis şüpheli kovalamacası

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, kovalamaca sırasında çarptığı polis memuru yaralandı

Sinop'ta polis şüpheli kovalamacası

Sinop'ta "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, kovalamaca esnasında çarptığı bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet ekiplerinin kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurmak istediği Emre S. (18), ihtara uymayarak 57 HC 584 plakalı otomobille kaçtı.

Ekiplerce, Gelincik Mahallesi Pervane Yokuşu mevkisinde tekrar durdurulmak istenilen otomobil, bu sırada kontrolden çıkarak, polis memuru Zekeriya Topsakal'a çarptı.

Yaralanan Topsakal, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ile araçta bulunan kardeşi S.S (14), yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sürücü #polis #otomobil
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