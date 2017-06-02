Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve kaçak içki satarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kaçak içki sattıkları belirlenen zanlılara yönelik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Ayancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.



Eş zamanlı olarak şüphelilere ait ev ve depolarda yapılan aramalarda 310 şişe kaçak içki, çok sayıda kaçak sigara, ruhsatsız 3 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi.



"Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve kaçak içki satarak haksız kazanç sağladıkları" iddiasıyla Cahit C, Kadir T, Engin C, Nazım A, Necmettin Y, Bilal A, Ömer U, Mustafa V. ve Murat S. gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.