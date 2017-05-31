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Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Türkeli ilçesinde devrilen traktördeki çocuk öldü, sürücü yaralandı.

Sinop'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen traktördeki çocuk öldü, sürücü yaralandı.

Ramazan Karahahmetoğlu idaresindeki 57 HB 697 plakalı traktör, Taçahmet köyünde devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Karahahmetoğlu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Karahahmetoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Karahahmetoğlu'nun cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Taçahmet köyüne getirildi.

Köy camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve cenazeye katılan baba Karahahmetoğlu'nun güçlükle ayakta durabildiği görüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkeli ilçesi #traktör kazası #traktör
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