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Sinop'ta yangın

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında, bir ev, ahır ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta yangın
Gökçeağaçsakızı köyü Urluca Mahallesi'nde, Abdullah Demirtaş'a (72) ait ahşap evin altında bulunan ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden Demirtaş ve yatağa bağımlı eşi Satu Demirtaş (71), komşularının yardımıyla pencereden çıkarılarak kurtarıldı.
Yangına, Boyabat ve Hanönü ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ev, ahır ve bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Dumandan etkilenen Abdullah ve eşi Satu Demirtaş, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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