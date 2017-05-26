Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Tankçı Er Reşit Yıldız, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde toprağa verildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin 15 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da tedavi gören Tankçı Er Reşit Yıldız şehit oldu.



Şehit Yıldız için Diyarbakır General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi.



Törenin ardından şehitin naaşı askeri helikopterle doğduğu köye getirildi.



Köy meydanında şehit için cenaze namazı kılındı.



Şehit Reşit Yıldız, kürtçe ağıtlarla Çardaklı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.



ulusalkanal.com.tr