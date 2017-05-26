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Şırnak'taki terör saldırısı

Diyarbakır Valisi Aksoy, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen tankçı er Reşit Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Şırnak'taki terör saldırısı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, PKK'lı teröristlerin 15 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan tankçı er Reşit Yıldız'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Mustafa Kılıç ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile merkez Bağlar ilçesinde Huzur taziye evine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, şehit Yıldız için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin babası Yılmaz Yıldız ve yakınlarıyla görüşen Aksoy, aileye sabır ve başsağlığı diledi.

Aksoy, şehidin ailesinin her zaman yanında olduklarını söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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