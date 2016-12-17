Şırnak’ta 1 PKK’lı terörist öldürüldü

Şırnak Merkez yeni Mahalle karayolları kavaşağında uygulama yapan polislere yönelik PKK’lı teröristler tarafından saat 18.40 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 1 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralı polis memuru olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kaynak: İHA
Saldırıya karışan diğer PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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