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Şırnak’ta 1 PKK’lı terörist öldürüldü

Şırnak Merkez Karayolları kavşağında uygulama yapan polisler ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK’lı ölü ele geçirildi.

Şırnak’ta 1 PKK’lı terörist öldürüldü
Şırnak Merkez yeni Mahalle karayolları kavaşağında uygulama yapan polislere yönelik PKK’lı teröristler tarafından saat 18.40 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 1 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK’lı terörist ölü ele geçirildi. Yaralı polis memuru olay yerine çağrılan ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırıya karışan diğer PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA
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