Sitenin otoparkında yanan araç korkuttu

Bursa’da bir sitenin bodrum katındaki otoparkta yanan araç korku dolu anlar yaşattı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolundaki Fescioğlu Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 dairelik sitenin bodrum katında bulunan otoparkta bir araç bilinmeyen sebeple alev aldı. Alevlere teslim olan araç, tek girişi bulunan binada büyük panik yaşanmasına sebep oldu. Apartman sakinleri dumanların sardığı dairelerini terk etti. Yangına müdahale etmek için gelen 4 itfaiye aracındaki itfaiye ekipleri bodruma oksijen tüpleriyle girdi. Yoğun dumandan etkilenmemek için 10 dakika içeride kalan itfaiye erleri, müdahale ettikten sonra dışarı çıkıyor.

Apartman sakinleri söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, her ihtimale karşı 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.