Zara ilçesinde, 2. kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde, 2. kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Becekli köyünde oturan 81 yaşındaki Hamide Uçan, 2. kattaki evinin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.



Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Uçan'ın cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.