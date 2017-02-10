Sivas'ta 2 milyon 556 bin fidan toprakla buluştu

"Sivas'ta 2017 yılı sonuna kadar 117 bin 902 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl Sivas’ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sivas'ta 2017 yılı sonuna kadar 117 bin 902 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki orman varlığının artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları neticesinde 2003 yılından bu yana yaklaşık 47 milyon 225 bin dekar alanda 3 milyar 750 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Özellikle 2008-2012 yıllarında uygulanan "Milli Ağaçlandırma Seferberliği" çerçevesinde büyük bir ivme kazanan ağaçlandırma faaliyetlerine sonraki yıllarda da hız kesmeden devam edildi.

Sivas'ta da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, bu zamana kadar 67 milyon 168 bin fidan toprakla buluşturuldu. 2003-2016 yıllarında 1 milyon 189 bin 280 dekar alanda ağaçlandırma çalışmasının gerçekleştirildiği Sivas'ta, 2016 yılında 2 milyon 556 bin fidan dikildi.



"Ağaçlandırma çalışmaları Sivas için önemli"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yıl Sivas’ta ağaçlandırma alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

“Sivas ağaçlandırma çalışmaları bakımından en başarılı illerimizden birisi. Bugüne kadar sağlanan bu başarıyı bu yıl için de bekliyoruz. 2017 yılı sonuna kadar 117 bin 902 dekar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak var olan orman varlığımızı korumaya ve yeni fidanlar dikmeye devam edeceğiz. Unutmayalım ki tabiat hepimizin ortak değeridir. Bu değeri koruyup kollamak hepimizin görevidir. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımızı daima bu değere sahip çıkmaya davet ediyoruz.”