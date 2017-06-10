Sivas'ın Zara ilçesinde arazide hayvan otlatma nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, İğdeli köyünde yaşayan Halil Kaplan ve yanında çobanlık yapan Onur Aydemir (22), aralarında arazide hayvan otlatma nedeniyle husumet bulunan Sancakkale köyünde yaşayan Ali Ç'nin evine gitti.



Burada çıkan tartışmada Ali Ç'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan Aydemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydemir'in cenazesi, Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Ali Ç'nin av tüfeğinin dipçiğiyle yaraladığı Kaplan ise Zara Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.



Jandarmayı arayarak suçunu itiraf eden Ali Ç, gözaltına alındı.



Sancakkale köyü eski muhtarı Bayram Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı sabah öğrendiğini, telefonla aradığı Ali Ç'nin gece evine baskın yapıldığını söylediğini aktararak, "Evinin camlarını, kapılarını kırdıklarını, bıçaklarla saldırdıklarını, kendisinin de karşılık verdiğini anlattı. Aydemir, Kaplan'ın çobanlığını yapıyor. Duyduğumuz kadarıyla geçmişte de hayvan otlatma meselelerinden Ali Ç. ile husumetleri varmış." diye konuştu.

