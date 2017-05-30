Koyulhisar ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendiklerinden şüphelenilen çift hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendiklerinden şüphelenilen çift hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu köyünde yaşayan Mesut Yeniyol (34), ormanlık alanda topladığı mantarları evine götürdü.



Mantarları pişirip yedikten sonra rahatsızlanan Mesut Yeniyol ve eşi Nebahat Yeniyol (30), yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumları ciddiyetini koruyan çift, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.