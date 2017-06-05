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Sivas'ta öğretmenden öğrencilere sıra dayağı

SİVAS'ta bir lisede öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrencileri sırayla tokatladı. O anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. 

Sivas'ta öğretmenden öğrencilere sıra dayağı

Olay yaklaşık 10 gün önce Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Öğrencilere bilinmeyen bir nedenden dolayı sinirlenen Elektrik Bölümü Öğretmeni O.K. tahtaya çıkardığı öğrencileri 'bir daha şikayet gelmeyecek' diyerek uyardı.

Öğrencileri uyardıktan sonra öğretmen 4 öğrenciyi tokatlamaya başladı.

Öğrencilerin suratına tokatlar atan öğretmen daha sonra ise sıralarına oturttu.

Arkadaşlarının gözleri önünde öğretmeninden dayak yiyen 4 öğrencinin ise tokatlara rağmen seslerini çıkarmadığı görüldü.

Öğretmenin sıra dayağı bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Sivas #öğretmen #öğrenci #dayak
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