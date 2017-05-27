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Sivas'ta trafik kazaları: 8 yaralı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazaları: 8 yaralı

Sivas'tan merkeze bağlı Aylı köyüne seyreden Abdurrahman Güler (26) yönetimindeki 58 UE 470 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Güler, araçta bulunan Sebahattin Yıldırım (26), Oğuzhan (22), Bayram (28) ve Sakıp Güler (28) ile Mikail (30) ve Miktat Bulut (31) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Alper Murat Pala (37) yönetimindeki 34 RL 1160 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sivas #trafik kazası #yaralı #aylı #abdurrahman güler #otomobil #kayseri
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