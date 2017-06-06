Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sivas'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotimleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda 43,8 gram sentetik uyuşturucu maddesi ve 6 gram esrar ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.



Ekiplerin sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarını sürdüreceği belirtildi.