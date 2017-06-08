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Sivas'ta vergi kaçakçılığı iddiası

Kangal ve Suşehri ilçelerinde iki akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi ve yazar kasaya dışarıdan müdahalede bulunarak vergi kaçırdıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta vergi kaçakçılığı iddiası

Sivas'ta iki akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi ve yazar kasaya dışarıdan müdahalede bulunarak vergi kaçırdıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kangal ve Suşehri ilçelerindeki iki akaryakıt istasyonunda, kayıt dışı satış yapılarak devletin zarara uğratıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kangal Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, Defterdarlık, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ ve akaryakıt istasyonlarında kullanılan otomasyon ve yazar kasa firmalarının yetkilileri de katıldı.

Yapılan incelemelerde, iş yerlerinde, vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kurulan, depodaki ve pompadan satılan yakıt miktarının anlık kaydını tutan otomasyon sistemi ile yazar kasalara dışarıdan müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

Akaryakıt istasyonlarında, sisteme sonradan izinsiz eklenen şalter vasıtasıyla yeraltı tanklarında bulunan yakıt miktarının denetlemeden muaf tutulacak seviyeye indirildiği, tanklarda akaryakıt olduğu halde yokmuş gibi gösterildiği belirlendi.

Yazar kasa fişlerinin silinerek ya da kasanın kayıt tutması engellenerek vergi denetimlerinde satışların düşük gösterilip haksız kazanç elde edildiği de tespit edilen akaryakıt istasyonlarının işletmecisi ve sahipleri F.K, M.K, A.T. ve H.Ş, gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında, "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yazar kasa #vergi kaçakçılığı #Suşehri #otomasyon #kangal #akaryakıt
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