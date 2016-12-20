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Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu

Denizli’de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde soba içerisine gizlenmiş esrar maddesi buldu.

Soba içindeki uyuşturucuyu 'Evlat' buldu
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ve Çal ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri, Honaz ilçesi Kocabaş mahallesine özel otomobil ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşması üzerine içerisinde iki şüphelinin bulunduğu aracı Kocabaş Mahallesi girişinde durdurdu. Yapılan aramalarda araç içerisinde 2 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Aynı gün şüphelilerin ikamet ettiği Denizli il merkezi İncilipınar Mahallesindeki adreslerinde yapılan aramada da bir kilo 500 gram esrar maddesi ile satışa hazır 5’er gramlık paket ele geçirdi.
Çal ilçesinde yapılan operasyonda ise Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphelendikleri bir kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyona katılan Evlat isimli narkotik köpeği, evin içerisinde kuzine soba içerisine gizlenmiş, satışa hazır paketler halinde 2 bin 237 gram esrar maddesi buldu.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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