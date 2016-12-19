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Soba yine can aldı!

İZMİR'in Çiğli İlçesi'nde, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 62 yaşındaki Ahmet Arabacı ile 60 yaşındaki eşi Fatma Arabacı öldü.

Soba yine can aldı!
Olay, gece İnönü Mahallesi 9222 Sokak'taki 23 numarada meydana geldi. Ahmet Arabacı ve eşi Fatma Arabacı'dan uzun süre haber alamayan yakınları eve girdiklerinde çifti yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Arabacı çifti ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Arabacı çifti yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Arabacı ile Fatma Arabacı'nın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Çiftin evinde yapılan incelemede bacanın tıkalı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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