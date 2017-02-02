Sokak köpeğini montuyla ısıtan işçiye ödül

Giresun Belediye Meclisi, belediye işçisi Kalpakçıoğlu'nu altınla ödüllendirdi

Giresun Belediye Meclisi, bir apartmanın önündeki köpeği, üzerine montunu örterek ısıtan işçi Bülent Kalpakçıoğlu'nu örnek davranışından dolayı altınla ödüllendirdi.



Belediye Meclisi Başkan Vekili Hayati Tökez başkanlığında yapılan şubat ayı birinci toplantısına, işçi Kalpakçıoğlu da katıldı.



Tökez, Kalpakçıoğlu'nu örnek davranışından dolayı tebrik ederek, meclis adına altınla ödüllendirdi.



Kalpakçıoğlu'nun herkese örnek teşkil eden bir davranış sergilediğini vurgulayan Tökez, "Bu belediye çalışanımızın davranışı iki gündür medyada büyük yankı buldu. Bu davranış hepimizi gururlandırdı. Belediye Meclisi üyeleri olarak ortak bir kararla Bülent Kalpakçıoğlu arkadaşımızı tebrik edip, ödülle taltif etmeyi uygun bulduk. Giresun, çok güzel bir olayla tanındı." diye konuştu.



Giresun'da belediye işçisi Bülent Kalpakçıoğlu, gece sokak hayvanlarının üzerine serdikleri battaniyenin bitmesi üzerine, bir apartmanın önündeki köpeği üzerine montunu örterek ısıtmıştı.