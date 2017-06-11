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Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs  kafa kafaya çarpıştı.
 
Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerdeki bazı yolcular yaralandı.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis  ekipleri sevk edildi.
 
Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma  başlatıldı.
 
Kazada yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekiplerince  müdahale ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #söğütlüçeşme #Metrobüs #istanbul
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