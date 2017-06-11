Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sögütlüçeşme metrobüs durağında, iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle metrobüslerdeki bazı yolcular yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan metrobüs şoförünün kurtarılması için de çalışma başlatıldı.



Kazada yaralanan yolculara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.