Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Tuncel Kurtiz - Zeytinime dokunma
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Van'da çatışma! 1 asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu
Rhodolfo, Flamengo'ya transfer oldu

Sosyal medyada terör propagandası

Şanlıurfa'da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada terör propagandası

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, K.E, F.A, G.K, K.E, A.B, B.K. ve A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör propagandası #şanlıurfa #Halfeti ve Suruç #adliye
Önceki Haber
Gün parasıyla köy okulu kütüphaneye kavuştu
Sonraki Haber
Ailesinin terk ettiği çocukla “ana-kız“ oldular
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.