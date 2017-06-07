Şanlıurfa'da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, K.E, F.A, G.K, K.E, A.B, B.K. ve A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.