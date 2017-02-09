Sosyal medyadaki terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından Arnavutköy'de yakalanan şüpheli tutuklandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kule vinç operatör yardımcısı E.A'nın "Facebook" üzerinden provokatif eylemlerin yapılmasına zemin hazırlayacak paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.



Şüpheli, Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan arama kararının ardından jandarma ekiplerince Arnavutköy'deki iş yerinde yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve toplatılma kararı bulunan yasak yayın ele geçirildi.



E.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.