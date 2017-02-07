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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkut ilçesi Altınova Beldesi ile Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #terör örgütü propagandası #sosyal medya #muş
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