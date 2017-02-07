Sosyal medyadan terör örgütü propagandası iddiası

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkut ilçesi Altınova Beldesi ile Sazlıkbaşı köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.