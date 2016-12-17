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Sosyal medyadan “terör propagandası“ iddiası

Sosyal medyadan “terör propagandası“ iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'de, sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen 3 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını gerçekleştirdiği öne sürülen 3 öğrencinin ikametlerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan öğrencilerin, bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.
Düzce Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler; #düzce #propaganda #terör
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