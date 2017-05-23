"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İmranlı ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven, Cumhurbaşkanı'na hakaret, darbeyi destekleyici ve övücü paylaşımlarda bulunan R.K'yi gözaltına aldı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen R.K, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Önceki Haber
Manchester'daki saldırıyı IŞİD üstlendi
Sonraki Haber
Donald Trump Filistin'de
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.