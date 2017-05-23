Sivas'ın İmranlı ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.Kaynak: AA
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven, Cumhurbaşkanı'na hakaret, darbeyi destekleyici ve övücü paylaşımlarda bulunan R.K'yi gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen R.K, emniyete götürüldü.
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