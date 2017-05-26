Seferihisar'da dalış eğitimi alan bir genç, kız arkadaşına su altında evlenme teklifinde bulundu

İzmr'in Seferihisar ilçesinde dalgıçlık eğitimi alan genç, kız arkadaşına su altında evlenme teklifi etti.



Seferihisar Sığacık Körfezinde dalgıçlık eğitimi alan Serkan Afacan, kız arkadaşı Büşra Baysal ve dalgıç hocası Hamdi Uygur Akkum'la dalış eğitimi için suyun dibine daldı.



Afacan, dalış esnasında "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı açarak Baysal'a evlenme teklifinde bulundu.

İlk kez dalgıçlık eğitimi alan Baysal teklife şaşırarak dalgıç işareti ile "Evet" karşılığı verdi.

Dalgıç kamerası görüntüleri kayıt altına alırken Afacan, yanında getirdiği alyansı da genç kızın parmağına taktı.

Baysal su yüzüne çıktıktan sonra duygularını ifade ederken hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek, "Pankartı görünce çok şaşırdım. Zaten acemi bir dalgıcım ve bu yüzden su altında paniğe kapılıyorum." dedi.

Afacan ise ilginç bir evlenme teklifi olsun diye bu tercihte bulunduğunu aktardı.

