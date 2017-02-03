Elazığ'da 3 arkadaş, 1 bisiklet ve 5 bidon ile su bisikleti yaptı. Gençler hazır olduğuna inandıkları bisikleti havuza götürüp test etmek istedi, ancak başarılı olamadılar. Gençlerden biri buz gibi suya düştü, diğer 2 kişi gülmekten yerlere yattı.

Onlar 3 kafadar... Su bisikleti yapmaya çalıştılar.



Görüntüler Elazığ'ın Baskil ilçesinden.



3 arkadaş kendi imkanlarıyla 1 bisiklet ve 5 bidon ile su bisikleti yaptı.



Önce Ercan adlı vatandaş yaptıkları bisikletin üzerine çıktı. Bir arkadaşı bisikleti yavaşça suya indirdi ve kıyıda bisikletin batmaması için arkadan iple tutmaya başladı.



Ancak Ercan, arkadaşına güvenmedi ve ilk denemesinde bisikletten indi.



Olayı kameraya kaydeden kişi, Ercan'ı cesaretlendirdi.



Tekrar bisiklete binen Ercan, ikinci denemesinde su üzerinde durmayı başardı.



Arkadaşının yardımı ile ağırlığını bisikletin önüne vermek isteyen Ercan, bir anda kendisini buz gibi su da buldu.



Suyun içinde çırpanan Ercan'ı, arkadaşları kurtardı. Sonra da gülme krizi başladı.



Buz gibi sudan çıkan genç adam ise uzun bir süre şaşkınlığını üzerinden atamadı.







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